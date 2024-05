Cosa sta succedendo in Georgia - l’analisi | “Il governo guarda a Mosca ma la gente sogna l’Europa”

La legge sugli "agenti stranieri" ha creato forti divisioni in Georgia , e oggi durante un dibattito sulla norma in Parlamento è partita una vera e propria Rissa , iniziata con l'aggressione del leader della maggioranza . Intanto, fuori dall'edificio ...

Il Regolamento di Georgia-Grecia, finale dei playoff per la qualificazione a Euro 2024: ecco cosa succede in caso di pareggio. Nel percorso C i georgiani sfidano i greci e in palio c’è tantissimo, visto che chi vince approda agli Europei in ...