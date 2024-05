Carceri | sedato tentativo di rivolta nel penitenziario di Spoleto

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Perugia), 6 maggio 2024 – Undiall’interno del carcere di, che è stato fortunatamente. A farlo sapere è il sindacato Sappe. "Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 maggio, quattro detenuti (di cui due di origini campana e due sudamericani) hanno tentato di mettere in atto una, posizionandosi ai cancelli d'ingresso della sezione –riferisce il segretario nazionale per l’Umbria, Fabrizio Bonino -. Due di loro, armati di spranghe di legno ricavate dai tavoli delle celle, hanno iniziato a minacciare di morte il personale presente, cui hanno impedito l’ingresso. Hanno anche tentato di colpire l’ispettore che coordina la sorveglianza generale, nel frattempo intervenuto sul posto". Bonino precisa che “sempre i detenuti in questione hanno preteso di ...

