(Di lunedì 6 maggio 2024)(Integrated E&C Solutions del gruppo) si è aggiudicata un (Front end engineering design) da MadoquaPower2X per lo sviluppo di un impianto integrato diverde nella zona industriale di Sines in. MadoquaPower2x è un consorzio composto da Madoqua Renewables, Power2X e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) attraverso il suo fondo Energy Transition Fund.è leader internazionale nel settore dell’ingegneria impiantistica, radicata nell’esperienza pionieristica della tecnologia industriale italiana che plasma le nuove frontiere dell’innovazione ingegneristica. Rappresenta lo spirito imprenditoriale del Grupponell’Engineering, Procurement & Construction di progetti su larga scala in tutto il mondo. ...

Tecnimont Maire produrrà idrogeno e ammoniaca in Portogallo - Tecnimont Maire produrrà idrogeno e ammoniaca in Portogallo - TECNIMONT (Integrated E&C Solutions del gruppo Maire) si è aggiudicata un Feed (Front end engineering design) da MadoquaPower2X per ...

L’Egitto punta sull’idrogeno verde e l’Italia esulta. Ecco perché - L’Egitto punta sull’idrogeno verde e l’Italia esulta. Ecco perché - L'Egitto si candida a diventare uno dei maggiori produttori di idrogeno. Un obiettivo che potrebbe portare importanti vantaggi anche a noi ...

La transizione energetica causerà una nuova de-industrializzazione Come rimediare, almeno in parte - La transizione energetica causerà una nuova de-industrializzazione Come rimediare, almeno in parte - “Importare beni intermedi industriali, più facili da trasportare dell’idrogeno, come il ferro preridotto per ricavarne acciaio, l’ammoniaca da cui poi ottenere urea, e il metanolo da trasformare in ...