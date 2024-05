Frank Stella - il dio dell’arte anni Sessanta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Esposta per la prima volta alla Leo Castelli Gallery di Manhattan nel 1967, la serie Protactor ispirata a un goniometro (più di 100 dipinti monumentali con semicerchi sovrapposti di colori brillanti intitolati ciascuno a città circolari visitate in Medioriente) lo rese "un dio del mondodegli: l’impatto del suo genio sull’astrazione – avrebbe scritto in seguito Peter Schjeldahl sul New Yorker – era paragonabile a quello Dylan sulla musica e di Warhol su più o meno tutto". Le operazioni alla schiena, al ginocchio, all’anca negli ultimine avevano limitato la mobilità, non però lo spirito dei vent’che lo portava a cimentarsi da ottuagenario con l’irrefrenabile creatività che aveva dentro. Poliedrico e celebre per non aver mai voluto interpretare i suoi lavori, ...

9.06 Frank Stella , il pittore americano che fu una figura dominante nell'arte americana del dopoguerra, è morto all'età 87 anni nella sua casa a Manhattan. Noto soprattutto per il suo uso di forme e motivi geometrici nelle sue opere, fu anche ...

