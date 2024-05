Roma - tentato furto in un centro sportivo | ladro fermato col teaser

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Due uomini hanno cercato di mettere a segno unin una struttura sportiva nel quartiere Tor Sapienza, la scorsa notte. Sono stati, però interrotti dalla responsabile dell’impianto che ha immediatamente dato l’allarme al 112. E i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono accorsi sul posto, in via Felice De Andreis, e hanno sorpreso un uomo che per sottrarsi all’identificazione e darsi alla fuga, hadi divincolarsi, colpendo i Carabinieri con un cacciavite. Ladri in azione in un, fermati dai Carabinieri- ilcorrieredellacitta.com L’utilizzo delper fermare ilUn intervento non facile per i militari che si sono visti costretti a utilizzare ilper riuscire a bloccare il. Ma la celerità dell’intervento ha ...