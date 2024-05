Saluta e se ne va - l’hanno detto ora Isola dei Famos - il gruppo perde un altro concorrente

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tra poche ore, nel corso della settima puntata de L’deii 2024 entreranno tre nuovi naufraghi a cercare di rialzare la situazione nella Playa, che ha visto l’abbandono di fin troppi componenti del cast. Intanto al televoto Artur Dainese, Marina Suma, Khady Gueye e Rosanna Lodi. Chi sarà l’eliminato, oggi? Continuano a fine in nomination due protagonisti molto discussi di quest’edizione che inoltre continuano a darsi sempre più attenzioni, Khady Gueye e Artur Dainese. Questo flirt potrebbe aiutarli come la abilità con cui si infilano nelle dinamiche de L’deii 24. Rosanna Lodi e Marina Suma rischiano di più.deii, tocca a lei andarsene Insomma, i due modelli grazie alla loro quasi ship sarebbero in vantaggio, mentre le altre due naufraghe ...