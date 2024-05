Sull’Ucraina Borrell mette fretta ai leader europei e chiede di incrementare la produzione e la fornitura di armi per evitare il collasso di Kiev

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Davanti all’avanzata – lenta ma inesorabile – della Russia in Ucraina, l’Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri, Josep, insiste sulla necessità dei Paesi Ue di investire in armamenti. Come spiegato dal diplomatico al suo arrivo al Forum dell’industria della difesa Ue-Ucraina a Bruxelles, è giunta l’ora che le industrie della difesa degli Stati membri cooperino insieme per produrre piùda inviare il prima possibile in Ucraina. “Siamo più di 140 aziende provenienti da 25 Paesi diversi. Lo scopo è quello dire in relazione le capacità dell’industria ucraina con quelle dell’industria europea e di vedere quali sono le opportunità di utilizzare i finanziamentiper produrre di più e più velocemente, se possibile direttamente in Ucraina”, ha spiegato. “È importante ...