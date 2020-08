Grave incidente ferroviario in Scozia: treno deraglia e si incendia (Di mercoledì 12 agosto 2020) &EGrave; successo a Stonehaven, nell'Aberdeenshire. Non &eGrave; per ora noto se ci siano o meno feriti, sul posto molte ambulanze Leggi su media.tio.ch

intoscana_italy : Conosci Kyoko Okazaki? Se ti piace The Virgin Suicides di Sofia Coppola + violenza di Tarantino dovresti leggere.… - Ariel2575 : RT @lauraleghista: La Senatrice 5s Giulia Lupo, ha causato un incidente grave guidando un auto senza assicurazione. E l'honesta' dove sta?… - Angela14061963 : RT @lauraleghista: La Senatrice 5s Giulia Lupo, ha causato un incidente grave guidando un auto senza assicurazione. E l'honesta' dove sta?… - marmanyoro : RT @lauraleghista: La Senatrice 5s Giulia Lupo, ha causato un incidente grave guidando un auto senza assicurazione. E l'honesta' dove sta?… - rosydesimone1 : RT @lauraleghista: La Senatrice 5s Giulia Lupo, ha causato un incidente grave guidando un auto senza assicurazione. E l'honesta' dove sta?… -