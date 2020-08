Da Supernatural a Supergirl e The Flash, tutto è pronto per il ritorno sul set? Ecco le date ufficiali (Di giovedì 6 agosto 2020) tutto è pronto per il ritorno sul set dei nostri attori preferiti? Sembra proprio di sì, almeno secondo i piani di The CW pronta ad alzare finalmente il sipario partendo dal finale di Supernatural. La serie cult della rete è in dirittura di arrivo ma la pandemia ha rovinato la festa e il finale dell'ultima stagione bloccando le riprese ad un passo dalla fine e, soprattutto, rimandando il doloroso addio a questo ultimo scorcio del funesto 2020. Mentre gli altri rimangono ancora in panchina, Jared Padalecki e Jensen Ackles sono tornati a Vancouver domenica sera per iniziare la loro quarantena di due settimane e così hanno fatto tutti coloro che dovranno lavorare a questo finale. Le precauzioni e le restrizioni Covid rimangono e per questo ... Leggi su optimagazine

