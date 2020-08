"Quegli otto giorni insieme...". U&D, Giovanna Abate sedotta e abbandonata (Di martedì 4 agosto 2020) Finalmente arriva un po' di chiarezza. Giovanna Abate, dopo Uomini e donne, mette tutto in ordine e manda in palla il gossip. Si parlava, solo pochi giorni fa, di un riavvicinamento con Davide Basolo dopo la sua storia-lampo con Sammy Hassan (nata negli studi di Maria De Filippi). A Superguidatv.it, la Abate racconta come stanno le cose: nessun ritorno di fiamma con Sammy. “Amaro in bocca per Quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla”, dice Giovanna. Stando alle sue parole, sembra che Sammy non abbia mai deciso di continuare la loro relazione. Cala il sipario. Una storia chiusa. La Abate vuole resta single: la verità è proprio questa. “Si tratta di segnalazioni non vere ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Quegli otto Ex Ilva, quegli otto anni trascorsi invano | Tarantobuonasera TarantoBuonaSera.it Lucifer 5: tutto quello che c’è da sapere

In vista dell’arrivo della quinta stagione (i primi otto episodi a partire dal 21 agosto) di Lucifer, Netflix ha deciso di offrire un piccolo riassunto ai fan attraverso un clip pubblicata su YouTube.

TIRRENO – ADRIATICO 2020: 'Otto tappe per tutti i gusti'

La 55^ edizione della Corsa dei Due Mari, 7-14 settembre, prevede tre tappe adatte ai velocisti, due mosse per finisseur, due di montagna con un arrivo in salita a Sarnano-Sassotetto e la classica cro ...

