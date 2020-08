Imperia: lavori a rio Oliveto, Fossati alla minoranza: "Viabilità alternativa definita da tempo, bastava telefonarmi" (Di martedì 4 agosto 2020) ... come richiesto dai residenti, interviene in merito alla notizia sulla richiesta di una commissione consiliare, richiesta dall'opposizione per il prossimo giovedì., QUI , " Leggo che la minoranza ha ... Leggi su sanremonews

imperianews_it : Imperia: firmata la consegna dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano, intervento da 1,7 mln - oggicronacaim : Imperia, firmata la consegna dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano - vapo59 : RT @Rivierapress24: Imperia, firmata la consegna dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano - Rivierapress24 : Imperia, firmata la consegna dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano - riviera24 : Imperia, firmata la consegna dei lavori di riqualificazione del Parco Urbano -