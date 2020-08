Ubi, Massiah “Lascio la banca, buona fortuna a tutti” (Di lunedì 3 agosto 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – “Lascerò la società questa sera, è stato un piacere e buona fortuna a tutti voi”. Così Victor Massiah, Ad di Ubi banca, al termine di una breve conferenza con gli analisti dopo la presentazione dei risultati semestrali, ha annunciato l'intenzione di lasciare la banca dopo l'esito dell'Ops di Intesa Sanpaolo. Il Cda di Ubi banca in una nota esprime un “sentitissimo ringraziamento a Victor Massiah, all'intero management team e ai dipendenti tutti per come si sono spesi per assicurare, anche nei complicati mesi del Covid- 19 e dell'Opas, una performance operativa al di sopra delle aspettative”. Il board, aggiunge la nota, ha anche preso atto “del successo dell'Opas, ottenuto dopo il ... Leggi su liberoquotidiano

