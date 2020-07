Intesa-Ubi, matrimonio forzato Ecco perché fa bene all'Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Appena conclusa l’OPS di Intesa su UBI che ha superato il 90% di adesioni, oltre tutte le soglie obiettivo, ho pensato ai matrimoni forzati nei quali una delle parti non è consenziente. In questo caso però, potrebbe trattarsi di un'operazione sacrosanta per il futuro, non solo dei due soggetti coinvolti ma per il paese intero. Penso anche che Intesa abbia avuto vita facile nel momento in... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

