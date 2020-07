Milan-Atalanta, Marino: “Scudetto? Dobbiamo ricordare nostra dimensione provinciale” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Primo posto? Dobbiamo rimanere sempre ancorati alla nostra storia e ricordare la nostra dimensione che è quella di una provinciale che sta facendo qualcosa di importante. E’ difficile rimanere a questi livelli ma ci proviamo, c’è grande convinzione da parte della proprietà”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino nel pre partita della sfida contro il Milan: “Sono contento che il Milan stia facendo un bel girone di ritorno – aggiunge il dirigente orobico ai microfoni di Sky Sport – anche per Stefano Pioli che se lo merita”. Leggi su sportface

