Il piano dell’Europa per il Coronavirus: “Mai più lockdown, serve il vaccino di massa” (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus nel piano Ue: “Mai più lockdown” La fase 3 del controllo della pandemia è iniziata e l’Europa prepara un piano per evitare “nell’interesse generale” un nuovo lockdown totale come quello che ha bloccato il continente da marzo a giugno. Per farlo, la Commissione europea chiederà ai governi di “sfruttare il tempo a disposizione” per mettere in campo misure specifiche per contenere il virus con scadenze fino a settembre. Le misure Ue per contenere il virus Quali sono queste misure? In primo luogo, la protezione delle categorie più vulnerabili, il rafforzamento dei sistemi sanitari, la capacità di isolare rapidamente eventuali focolai con zone rosse localizzate e soprattutto una vaccinazione a tappeto ... Leggi su tpi

