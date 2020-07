Fase 3: Tajani, ‘proposta governo debole, si confronti con opposizioni’ (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La proposta del governo, il piano di riforme, mi sembra molto debole. Il governo non si è confrontato con l’opposizione, andava strutturato un progetto condiviso da tutti per essere più credibili a livello europeo. La sostanza della questione è l’essere credibili in Europa. Noi di Forza Italia non vogliamo entrare nel governo Conte, ma siamo a disposizione del Paese con le nostre proposte”. Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ospite a Punto Europa su Rai2.L'articolo Fase 3: Tajani, ‘proposta governo debole, si confronti con opposizioni’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Roma, 11 lug. (askanews) - "Sull'emergenza Coronavirus e per prevenire una seconda ondata, il governo deve confrontarsi con il Parlamento, deve perdere il vizio di fare sempre tutto da solo, perch cos ...

Roma, 11 lug. (askanews) - "Sull'emergenza Coronavirus e per prevenire una seconda ondata, il governo deve confrontarsi con il Parlamento, deve perdere il vizio di fare sempre tutto da solo, perch cos ...