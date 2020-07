Torno indietro e cambio vita: trama, cast, curiosità, regia, trailer del film oggi in Tv (Di martedì 7 luglio 2020) Torno indietro e cambio vita andrà in onda stasera, lunedì 7 luglio 2020, su Rai 1 in prima serata. L’appuntamento è per le 21.25. Torno indietro e cambio vita: la trama Martedì 7 luglio su Rai1 alle 21.25 si viaggia nel tempo con Torno indietro e cambio vita. La divertente commedia, diretta da Carlo Vanzina, racconta di un professionista romano (Raoul Bova) che viene lasciato dalla moglie, stanca di essere trascurata. Scioccato, cade in depressione e confida al suo più caro amico (Ricky Memphis) che avrebbe preferito non essersi innamorato di lei. In quel momento i due vengono investiti da un’auto e, misteriosamente, si ritrovano agli anni della scuola, quando ancora non aveva conosciuto la futura moglie. Il cast Il film è una commedia del 2015 prodotta in Italia. Ha una durata di un’ora e trenta minuti circa. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Torno indietro e cambio vita: trama, cast, curiosità, regia, trailer del film oggi in Tv - cineblogit : Stasera in tv: 'Torno indietro e cambio vita' su Rai 1 - TvItaMemories : #StaseraInTv (7/7/20) #Rai1 - Torno Indietro E Cambio Vita #Rai2 - #SquadraSepecialeCobra11 #Rai3 - #cartabianca… - cineblogit : Stasera in tv: 'Torno indietro e cambio vita' su Rai 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Torno indietro e cambio vita' su Rai 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Torno indietro Torno indietro e cambio vita, su Rai1 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Milano, agente della polizia locale ucciso da un suv: assolto uno dei giovani imputati

Si è chiuso il processo in Corte d'Assise a Milano per Milos Stizanin, serbo di 26 anni che era in auto con Remi Nikolic, il giovane all'epoca minorenne che alla guida di un suv travolse e uccise l'ag ...

Serata sfortunata per Ribéry: prima l'infortunio, poi la scoperta dei ladri a casa

Serata storta per Franck Ribéry nonostante la vittoria della Fiorentina. L'asso francese, rientrato da tre partite dopo un lungo infortunio, durante la sfida contro il Parma è stato costretto ad abban ...

Si è chiuso il processo in Corte d'Assise a Milano per Milos Stizanin, serbo di 26 anni che era in auto con Remi Nikolic, il giovane all'epoca minorenne che alla guida di un suv travolse e uccise l'ag ...Serata storta per Franck Ribéry nonostante la vittoria della Fiorentina. L'asso francese, rientrato da tre partite dopo un lungo infortunio, durante la sfida contro il Parma è stato costretto ad abban ...