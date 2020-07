Meteo MILANO: più FRESCO e ventoso martedì, poi di nuovo ESTATE (Di martedì 7 luglio 2020) Il Meteo su MILANO risulterà molto ventoso martedì, per correnti fresche da est che porteranno un netto abbassamento delle temperature. Il caldo tornerà poi gradualmente presente a partire da mercoledì. Martedì 7: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 14 Km/h, raffiche 54 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Mercoledì 8: quasi sereno. Temperatura da 17°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Giovedì 9: sereno. Temperatura da 18°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 3 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Venerdì 10: ... Leggi su meteogiornale

lillydessi : Meteo Milano: bel tempo fino a lunedì, variabile martedì - 3bmeteo - lillydessi : Previsioni meteo Milano 6-8 luglio: caldo e nubi in pianura, pioggia in montagna - Milano - lillydessi : Meteo Milano: ci aspetta una settimana di sole e caldo (ma con meno afa) - Giornale dei Navigli - ricmmorini : Lombardia, scatta l'allerta meteo gialla: vento forte e possibili grandinate nel Lodigiano - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo MILANO: CALDO inizio settimana, poi nuovo refrigerio -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo MILANO Meteo MILANO: CALDO inizio settimana, poi nuovo refrigerio Meteo Giornale Previsioni meteo 7 luglio, Italia spaccata in due: sole al Sud, temporali e allerta meteo al Nord

Le previsioni meteo di domani, martedì 7 luglio, mostrano un'Italia spaccata in due dal punto di vista climatico. Mentre al Sud e al Centro ci sarà sole e temperature sopra la media, anche se sono pre ...

METEO ITALIA – Maltempo con forti temporali pronto a colpire la penisola: Protezione Civile diffonde nuova allerta, zone interessate

Condizioni meteo in rapido sensibile peggioramento al nordest dove nel corso delle prossime ore (soprattutto nottata) la coda di una perturbazione porterà violenti temporali associati a locali grandin ...

Le previsioni meteo di domani, martedì 7 luglio, mostrano un'Italia spaccata in due dal punto di vista climatico. Mentre al Sud e al Centro ci sarà sole e temperature sopra la media, anche se sono pre ...Condizioni meteo in rapido sensibile peggioramento al nordest dove nel corso delle prossime ore (soprattutto nottata) la coda di una perturbazione porterà violenti temporali associati a locali grandin ...