Coronavirus, Italia: risale il numero dei morti in 24h (Di martedì 7 luglio 2020) Sono via via sempre più significativi i numeri che riguardano l’emergenza sanitaria per la diffusione nel mondo del Coronavirus. Di oggi il conteggio, esauriente a dimostrare la portata di questa pandemia, ad opera di Afp che conferma il numero totale delle vittime per Covid-19 nel solo continente europeo: circa 200mila, rintracciando tra i Paesi più colpiti la Francia, la Gran Bretagna e la stessa Italia. Le novità sui casi di Covid-19 e tutti i numeri dell’epidemia nel bollettino del 7 luglio. Coronavirus: il bollettino del 7 luglio Sono 14.242 le persone attualmente positive in Italia (+138 nuovi casi rispetto alla giornata di ieri) alla luce di tutti gli ultimi dati raccolti dal Ministero della Salute. All’interno di questo numero si rintracciano 940 persone ricoverate con sintomi; 70 persone ricoverate in terapia intensiva e ... Leggi su thesocialpost

