Sondaggi politici elettorali oggi 4 luglio 2020: Lega stabile, Pd e Fratelli d'Italia in crescita. Azione supera Italia Viva (Di sabato 4 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 4 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – La Lega di Matteo Salvini rimane stabile al 25%, ma deve guardarsi le spalle dal Partito Democratico, che guadagna più di mezzo punto in una settimana, e da Fratelli d'Italia che cresce ancora: sono questi i dati più importanti emersi dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati dall'istituto Euromedia Research. Di seguito, nel dettaglio, le percentuali partito per partito. Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO DI EUROMEDIA RESEARCH La Lega non guadagna né perde consensi restando stabilmente al 25,5 per cento. Il Carroccio resta il primo partito, ma il Partito Democratico, che guadagna uno 0,6 per cento in appena 7 giorni, si avvicina a Salvini. Il Pd, infatti, ora sale al 20,2%, ed è distante poco più di 5 punti dalla Lega. Bene anche ...

