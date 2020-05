Elettra Lamborghini | la sorella Ginevra sbarca su Instagram e lascia tutti di sasso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 maggio 2020)ormai conoscono. La cantante, star dei reality e died ereditiera ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo dove ha conquistato il pubblico con le sue esibizioni sulle note di “Musica e il resto scompare”. Sarà difficile dimenticare il suo twerking sul palco dell’Ariston. Ma attenzione: ora ha una rivale. Altri non è che sua, decisamente molto meno conosciuta. Finora, però. Come lei ancheha la passione per la musica e ora ha deciso di far sentire la sua voce su. Lei, classe 1994, è la penultima tra i fratelli e le sorelle di. Una famiglia molto numerosa: Toninoe Luisa Peterlongo hanno avuto anche Ferruccio, Lucrezia e Flaminia. Suconta già più di 35mila follower ma il numero è destinato a crescere dopo ...