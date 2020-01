Vomero, lascia il figlio a scuola un’ora in più, mamma denunciata per abbandono di minore (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La mamma di un bambino di 9 anni, che frequenta la scuola Vanvitelli del Vomero, nella zona collinare di Napoli, è stata denunciata per abbandono di minore: dopo la riduzione dell'orario scolastico, decisa per carenza di personale, ha lasciato di proposito il piccolo un'ora in più a scuola in segno di protesta. fanpage

