Coronavirus: troppe bufale sul virus cinese, ecco la verità (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si sono diffuse su internet moltissime bufale e fake-news riguardo al Coronavirus cinese, ecco a cosa NON dobbiamo credere. Mentre la città cinese di Wuhan è stata blindata per limitare il contagio del Coronavirus, sul web si sono diffuse moltissime bufale e fake-news. Purtroppo contenerle ed eliminarle non è facile, ma vediamo che cosa hanno … L'articolo Coronavirus: troppe bufale sul virus cinese, ecco la verità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Mariari30057064 : RT @la_silvy88: Puuuureeee...ma non è che sta arrivando davvero la fine di questo mondo??? Terremoti fortissimi per il mondo, l’Australia c… - la_silvy88 : Puuuureeee...ma non è che sta arrivando davvero la fine di questo mondo??? Terremoti fortissimi per il mondo, l’Aus… - burntfast : Chiunque nella mia timeline: omg mia mamma mi ha detto che ora che torno a Roma devo stare attenta al coronavirus p… -