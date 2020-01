Le terrificanti avventure di Sabrina 3: il ritorno della serie Netflix tra culti pagani e viaggi all’inferno (Di venerdì 24 gennaio 2020) La recensione di Le terrificanti avventure di Sabrina 3, la serie Netflix con protagonista la mezza strega Sabrina Spellman interpretata da Kiernan Shipka. La serie Netflix dedicata alla giovane mezza strega Sabrina Spellman si è sempre distinta per l'originalità con cui metteva insieme gli elementi più classici dei prodotti teen con quelli dell'horror, creando un divertente mix tra drammi adolescenziali e situazioni da brivido. Il suo essere volutamente un po' trash, grottesca ed eccessiva, non lo abbiamo mai considerato necessariamente un difetto, da una parte perché si tratta di uno show ispirato a un fumetto, in cui questo tipo di atmosfere risultano perfette, dall'altra perché ci è sempre sembrato molto adatto al suo pubblico di riferimento, quello degli adolescenti. In questa recensione di ... movieplayer

