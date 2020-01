Moreno Torricelli compie 50 anni: dalla Serie D alla Champions vinta, storia e memorie del terzino che doveva essere falegname (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Luca, hai visto che ce l’abbiamo fatta?”. È il cerimoniale di consegna della Champions League 1996 a Roma, Moreno Torricelli ha appena dato un bacio sulla guancia al suo capitano Gianluca Vialli. Entrambi sono felicissimi. A 26 anni Torricelli ha giocato la partita della vita, ha contenuto la verve di Musampa e ha spinto sulla fascia come un forsennato. La vittoria ai rigori con l’Ajax è la vetta più alta della sua carriera. “Non veniva ancora eletto l’MVP – racconta oggi Torricelli – ma a detta di molti nella finale sono stato il miglior in campo. Nella carriera di un calciatore ci sono delle partite in cui fisicamente sei al 100 per cento e tutto ti riesce come meglio non potresti. Ho giocato la gara perfetta in una delle vittorie più importanti nella storia della Juve. Vialli sentiva fin troppo la partita, alla fine non ha calciato il rigore perché l’emozione era tanta. ... ilfattoquotidiano

juventusfc : Mille auguri al grandissimo Moreno #Torricelli! ?????? - acffiorentina : Buon compleanno, Moreno Torricelli ?????? #ForzaViola ?? #Fiorentina - lusami74 : RT @fattoquotidiano: Moreno Torricelli compie 50 anni: dalla Serie D alla Champions vinta, storia e memorie del terzino che doveva essere f… -