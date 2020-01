Bergamo, fugge all’alt e trascina un carabiniere per 150 metri: in manette una donna incensurata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una donna di 38 anni, incensurata, è stata arrestata dai carabinieri di Bergamo dopo essere fuggita all'alt che le avevano intimato per un sorpasso azzardato. Quindi ha travolto un militare che cercava di fermarla e lo ha trascinato per 150 ferendolo. Poi è scappata di nuovo, ma è stata intercettata e bloccata. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni. milano.fanpage

