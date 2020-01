«No Time to Die»: Billie Eilish canterà la canzone ufficiale del film di 007 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Billie EilishBillie EilishBillie EilishBillie EilishBillie EilishBillie EilishBillie EilishBillie EilishBillie EilishBillie EilishL’annuncio è laconico: «Billie ha scritto e interpreterà la canzone del 25esimo film di James Bond». Neanche il tempo di metabolizzare la notizia che l’account ufficiale di No Time to Die, il nuovo film della saga dedicata a 007, conferma non solo che Billie Eilish abbia composto la canzone principale della pellicola insieme al fratello Finneas O’Connell, ma anche che sia l’artista più giovane della storia ad essersi mai impegnata a realizzare un brano per l’universo di James Bond. Eilish ha, infatti, compiuto da pochissimo i 18 anni e, forse correndo un po’ troppo, per qualcuno sembra addirittura pronta a infrangere un altro record: quello dell’Oscar alla migliore canzone che aveva già fatto vincere Sam Smith e Adele ... Leggi la notizia su vanityfair

