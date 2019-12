Roma | sul palco le sardine con il velo | Nibras ragazza palestinese si scaglia contro

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Suldiè salita anche lei, unadi 25 annida anni si è trasferita e vive a Milano e una volta salita suldi Piazza San Giovanni ha detto di essere una donna musulmana, figlia di palestinesi. Laha detto di essere fiera di indossare l’hijab e rivolgendosi alle 35 mila persone in piazza ha subito attaccato sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni affermando che la sua presenza non sarà per nulla piaciuta ai due esponenti di spicco del centrodestra.ha chiarito il vero motivo per il quale è salita sul: “Siamo qui per denunciare le politiche di odio messe in atto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, perché anche lei non è da meno”. In particolare la25enne ha parlato della discriminazione verso i musulmani: “Ormai in Italia siamo diventati un capro espiatorio soprattutto noi ...

