Tentato stupro al cimitero di Robecco d’Oglio | vittima un’anziana che era andata a

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un uomo di 77 anni ha aggredito una donna di oltre 80 anni cercando di stuprarla. L'episodio risale allo scorso 24 agosto ed è avvenuto all'interno deldid'Oglio, in provincia di Cremona, dove l'anziana eraa trovare il marito defunto. Solo negli scorsi giorni però l'uomo è stato arrestato, finendo ai domiciliari per violenza sessuale, lesioni personali e porto d’armi. Già dieci anni fa era stato condannato per un episodio analogo.

GianfrancoBatti : Mani in alto diventerà tentato stupro? #sessoascellare - zazoomnews : Modica tentato stupro in un bar - #Modica #tentato #stupro - palermo24h : Ragazza denuncia tentato stupro in un bar di Modica -