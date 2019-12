Enrico Mentana | Mia madre ebrea nascosta in un granaio per due anni durante la

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Francesca Galicisi è raccontato a Verissimo, dove ha rivelato alcuni aspetti inediti della sua vita privata e della sua famiglia, tra progetti per il futuro e un tenero pensiero per l'amico Lamberto Sposinisarà uno degli ospiti di Verissimo della puntata di oggi, 14 dicembre. Il noto giornalista, diventato protagonista e icona per le sue maratone, si è raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin, svelando dei lati inediti della sua vita e della sua famiglia. Nato nel 1955 nella Milano del dopoguerra che stava cercando di risollevarsi con grande impegno e fatica. È figlio del giornalista sportivo calabrese Franco e di Lella,di origini maceratesi. È proprio suala protagonista del racconto di, che con Silvia Toffanin ripercorre i momenti difficili vissuti da Lellala guerra: "A causa delle persecuzioni contro ...

