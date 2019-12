Cdm:sì nuovo prestito 400mln a Alitalia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da "Società Aerea Italiana Spa" e "Cityliner Spa", entrambe in amministrazione straordinaria.Così Palazzo Chigi. Al fine di consentire l'espletamento, entro il 31 maggio 2020,delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al grupposi conferma nel 2019 il finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro già previsto da decreto fiscale(Di lunedì 2 dicembre 2019)