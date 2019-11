Tetto alle tasse | Forza Italia ha raccolto 150 mila firme

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : il quarTetto azzurro è secondo alle spalle della Danimarca : Una seconda piazza che lascia un po’ di amaro in bocca, visto ciò che era accaduto al mattino (con il clamoroso record italiano raggiunto in 3:49.464), ma in ogni caso non ci sarebbe stato nulla da fare: arriva l’ennesimo argento per l’inseguimento a squadre maschile, che si ripete dopo gli Europei di Apeldoorn e la prima tappa di Minsk. In Coppa del Mondo a Glasgow gli azzurri chiudono alle spalle della Danimarca, al momento ...

Dal Tetto ai contanti alle multe sui Pos Quando scattano tutte le nuove regole Conte resiste agli attacchi di Di Maio : La maggior parte delle misure previste dal disegno di legge di Bilancio entrerà in vigore solo a partire dal primo luglio. Dal primo gennaio ci sono le proroghe per il settore dell’edilizia e, soprattutto, lo stop all’aumento dell’Iva

A fuoco Tetto della Cavallerizza - patrimonio Unesco. Soprintendenza : “Incendio si poteva evitare” : Spente le fiamme dalle sei squadre dei vigili del fuoco intervenute alla Cavallerizza Reale, sono in corso le ultime operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area a seguito del crollo parziale di una porzione del tetto bruciato. Circa 400 mq di superficie sono andati distrutti. L'incendio e' divampato questa mattina poco prima delle 8 nelle ex stalle ora adibite a magazzino. Nessuna persona e' rimasta ferita. Il prefetto di Torino, ...

Torino - grave incendio Cavallerizza Reale/ Video Tetto in fiamme : Cirio vs Appendino : Torino, incendio alla Cavallerizza Reale: mezzo devastato il tetto dell'edificio storico patrimonio dell'Unesco. Fuoco domato, Cirio attacca il sindaco

Torino - incendio alla Cavallerizza Reale : fiamme domate - crollata parte del Tetto [VIDEO] : Domato e spento l’incendio che ha interessato questa mattina la Cavallerizza Reale di Torino, patrimonio Unesco: i vigili del fuoco riferiscono che si è verificato il crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme. In corso le ultime operazioni di bonifica. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo dell’area con l’assessore al Patrimonio, Antonino Iaria. “L’incendio poteva ...

Torino - in fiamme la Cavallerizza Reale patrimonio Unesco : il Tetto crollato e i danni visti dall’interno : L’incendio scoppiato alla Cavallerizza Reale di Torino è stato spento dai vigili del fuoco intorno alle 9.30. Il video mostra i danni, dall’interno, provocati dal rogo: il tetto è parzialmente crollato e alcuni roghi sono ancora accesi. L’edificio, patrimonio dell’Unesco, aveva subito un altro incendio nel 2014, che aveva distrutto i magazzini del Circolo dei Beni demaniali. In quel caso si trattò di un atto ...

Torino - in fiamme il Tetto della cavallerizza reale - patrimonio dell'Unesco : Francesca Bernasconi Le fiamme devastano il terro. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio "Si vedono fiamme alte dal tetto della cavallerizza". È questo quanto riferito da alcuni residenti di via Rossini, a Torino, che questa mattina intorno alle 7.30, hanno chiamato i vigili del fuoco. Un incendio, infatti, è scoppiato nell'edificio storico della cavallerizza reale. Da un paio d'ore, le squadre ...

Torino : in fiamme il Tetto della 'Cavallerizza Reale' : Nella mattina di questo lunedì 21 ottobre è in corso un incendio al tetto della 'Cavallerizza Reale', palazzo storico di Torino posto nei pressi del centro della città. L'area interessata dal rogo dovrebbe essere quella delle scuderie e dell'ex circolo dopolavoro, come riportato dal 'Corriere della Sera'. Ancora non si conoscono le cause del rogo: il 'Tgr Rai Piemonte' parla di una "possibile pista dolosa"....Continua a leggere

Golden Bridge Round 43 Art Deco - il nuovo orologio griffato Corum : armonia archiTettonica ed eleganza al polso [GALLERY] : Golden Bridge Round 43 Art Deco, il nuovo orologio Corum che abbina la sinuosità armonica delle forme architettoniche alla prepotenza estetica dei più famosi ponti del mondo in due edizioni limitate Corum rivela due edizioni limitate del suo Golden Bridge, combinando l’estetica del movimento a baguette con quella dei ponti sospesi. Due capolavori dell’arte aerea, sospesi nel vuoto, che innalzano la creativita` del brand ad un nuovo livello ...