Incidente Sofia Goggia – La campionessa italiana fa chiarezza sui social | “tamponamento?

(Di giovedì 7 novembre 2019)rassicura tutti dopo diverse ore dall’stradale che l’ha vista coinvolta questa mattina Ha allarmato tutti gli appassionati italiani di sci e i tifosi dila notizia riguardante unstradale nel quale è rimasta coinvolta la. E’ stata la sciatrice stessa a tranquillizzare tutti sui, pochi minuti fa, sminuendo anche un po’ la notizia diffusa e un po’ ‘gonfiata’: “tutto a posto, cioè è stato un graffietto, tamponamentoo, come se, ehlallà“, ha affermato in un video pubblicato nelle sue Storia Instagram. PER IL VIDEO >>>commenta il suosui<<

