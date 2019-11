La7 | Ilaria Cucchi | “Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa Ma viene nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) “Salvini?unnon mi ha“. Cosìrisponde a Diego Bianchi, in una intervista trasmessa a “Propaganda Live” (La7), a proposito dell’invito rivolto lo scorsodall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini alla famigliaper un incontro pacificatorele dichiarazioni offensive del leader della Lega a “La Zanzara” il 5 gennaio 2016. “E’ passato un– continua la sorella di Stefano– e Salvini non è più ministro. Però oggi è venuto a casa mia, nel mio quartiere Tor Pignattara. Certamente non è venuto qui per me e per chiedere, ma per raccogliere le firme degli abitanti contro la sindaca Virginia Raggi e per fare campagna elettorale. Sicuramente è venuto qui a raccontare che, se buttiamo tutti gli extracomunitari di cui Tor Pignattara è ...

RadioRadicale : Presentazione del libro di @cucchi_ilaria e Fabio Anselmo 'Il coraggio e l'amore. Giustizia per Stefano: la nostra… - ilaria_federica : RT @matteosalvinimi: Ora in diretta su La7, mi seguite? ?? LIVE ?? -