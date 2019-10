Juventus | Pallone d’Oro Ronaldo | clamoroso | ora il portoghese è il reale favorito!

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 28 ottobre 2019)D’ORO- Come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera”, e come riportato dai bookmakers inglesi, Cristianosarebbe balzato in testa alla classifica momentanea per la conquista deld’Oro relativo alla stagione 2018/2019. Di fatto, l’attaccanteavrebbe superato momentaneamente Van Dijk, mettendo le mani sul suo potenziale 6° titolo personale. Poche settimane per il verdetto finale ed ufficiale, ma la sensazione è che l’attaccante dellapossa mettere a segno il suo sogno nel cassetto.d’Oro: perchè ilè il vero favorito? Come detto, nonostante la straordinaria stagione di Van Dijk, resta comunque molto complicata la vittoria finale da parte di un difensore. Ecco perchèpotrebbe scalare la classifica, soprattutto dopo la vittoria della Nations ...

