Esiste un’Italia che vive di vera arte | la musica non è solo quella che scelgono di farci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) A volte si ha l’avvilente sensazione che laitaliana siache i media deliberatamentedivedere: senza scendere in dettagli alquanto scabrosi, un nulla al cubo che ad esser buoni ci sarebbe da sperare in una catastrofe nucleare. E invece in Italia, lontano dai fumi, dai raggi laser e dalle pedane piene di scemi che si muovono (cit.) esistono persone che fanno cose bellissime. E non parlo dei soliti e ben blasonati nomi dei grandi e pur mirabilissimi teatri o auditorium, di quei luoghi cioè abitualmente attraversati dalle star della grande: parlo di tutte quelle manifestazioni, eventi e iniziative che da sud a nord popolano l’intera penisola regalando un po’ ovunque emozioni e spessore degni di questo nome. Due, a titolo rappresentativo e geograficamente agli antipodi, le voglio segnalare qui. Domenica sera nella città capoluogo calabrese, ...

MSF_ITALIA : #SudSudan #alluvioni 'Possiamo raggiungere le aree colpite solo in elicottero. Non esiste più un accesso all'acqua… - Fede_K_Cane : RT @chiossimanuela2: Scusate l' ignoranza da analfabeta funzionale ?? ma la proprieta' privata in Italia non esiste piu'? Come e' possibile… - caterinacorda1 : RT @chiossimanuela2: Scusate l' ignoranza da analfabeta funzionale ?? ma la proprieta' privata in Italia non esiste piu'? Come e' possibile… -