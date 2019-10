Giacomo rinuncia a regali | “Non ho bisogno di niente | voglio donare ai bambini

Fonte : fanpage

(Di domenica 13 ottobre 2019) Forte dei Marmi, il gesto del piccolo, 10 anni: ha deciso di organizzare una raccolta fondi per i bimbi meno fortunati. "Io ho tutto, non hodi nulla, ma", ha detto alla madre. Il bellissimo gesto del ragazzino è stato premiato dal Comune della Versilia.

