Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Per questo2019-2020 continuano ad arrivare molti idee per quanto riguardano i nuovidida sfoggiare. In particolare è molto gettonato ilcon la, portato anche da molte celebrità. L'hairstyle in questione è perfetto per incorniciare il volto, e in più regala uno stile molto glamour e cool. Di seguito tutte le novità del momento. Nuove chiome L'ispirazione di questa capigliatura arriva da Jennifer Beals di Flashdance: l'attrice porta una chioma media riccia e naturale. Per completare il tutto l'attrice ha creato una: quest'ultima va asciugata naturalmente all'aria. In alternativa si può utilizzare phon e diffusore e cercare di dare un bel movimento alla frangetta: va ricordato di applicare suidella schiuma in modo da compattare per bene i vari ricci. Per avere un effetto finale perfetto si può anche scegliere una nuova ...

yleniamarco1 : Tagli capelli per l'autunno: la frangia e il caschetto riccio - piccipicci__ : RT @wondervjeon: Hoseok : Jungkook, tagliati i capelli Namjoon : credo sia il momento che tu te li tagli ????? Jungkook : No, non voglio, non… - Mario_DiCarlo2 : RT @aforista_l: - Come vuole che le tagli i capelli? - In silenzio. (Sergej Dovlatov) -