Salute | prevenzione per 2 su 5 under 35 contro tumori | malattie e disturbi psichici

Frecciarosa 2019 : Salute e prevenzione viaggiano in treno : · IX edizione della campagna sulla cultura della prevenzione promossa da IncontraDonna Onlus e FS Italiane con patrocinio Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della salute e in partnership con Farmindustria · dall’1 al 31 ottobre visite e consulenze gratuite su Frecce, InterCity, treni regionali e nei FrecciaLounge di Roma e Milano Dall’1 al 31 ottobre torna Frecciarosa , l’iniziativa promossa dal Gruppo FS Italiane e ...

La Salute della bocca nei pazienti della terza età : “I problemi che riscontriamo oggi derivano dall’assenza di prevenzione” : “Le giornate della salute” sono giunte al decimo appuntamento. L’iniziativa di prevenzione rivolta alla terza età, promossa dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico-chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, ed organizzata nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina, sta riscuotendo una notevole partecipazione da parte della cittadinanza. «I cittadini taorminesi ma anche dei centri ...