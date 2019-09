Cristiano Ronaldo | ' Agli inizi non avevo soldi | andavo a chiedere hamburger avanzati'

Berbatov dice basta - nel messaggio di addio riferimento a Cristiano Ronaldo : “La mia ultima partita è stata più di un anno fa, credo sia il momento giusto per fermarsi”. Dimitar Berbatov ha annunciato con queste parole sul proprio profilo Instagram il ritiro dal calcio giocato. Il 38enne attaccante bulgaro ha collezionato 605 partite in carriera siglando 243 gol. In bacheca può vantare 3 Premier League, 3 Fa Cup e 3 Community Shield tutte vinte con la maglia del Manchester United, e anche una coppa di ...

Cristiano Ronaldo : “il sesso con la mia Georgina meglio del gol in rovesciata alla Juve” : Cristiano Ronaldo ha realizzato alcuni dei gol piu’ belli della storia della Champions League. L’attaccante juventino, intervistato da Piers Morgan per ‘Good Morning Britain’, si e’ lasciato andare a dettagli piccanti sulla sua relazione con la bella Georgina Rodriguez. alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se il suo gol di rovesciata contro la Juventus quando giocava nel Real Madrid fosse stato ...

Repubblica : Cristiano Ronaldo prima aveva una squadra attorno - adesso deve cucirla lui : La Juve infrange il suo sogno di superare l’Atletico e chiude solo con un pareggio il suo esordio in Champions La Juve non ancora sarrista e l’Atletico ancora cholista hanno pareggiato una partita illogica scrive Emanuele Gamba su Repubblica, commentando due squadre che ancora non sono riuscite a metabolizzare i cambiamenti che le stanno attraversando. I gol infatti sono arrivati alla vecchia maniera, con due contropiedi La differenza è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo provoca i tifosi dell'Atletico Madrid : "Paura - eh?" : È uscita dal Wanda Metropolitano con il bicchiere mezzo vuoto la Juventus. I bianconeri, avanti 2-0 a fino 20 minuti dalla fine grazie ai gol di Cuadrado e Matuidi, si sono fatti rimontare al 90esimo dall'Atletico Madrid con i gol di Savic ed Herrera, arrivati entrambi da calcio da fermo. Eppure la

Cristiano Ronaldo : 'Messi è fantastico ma io sono il migliore di sempre' : È uno dei giocatori riferimento a livello mondiale, ma allo stesso tempo è un vero e proprio brand, uno dei più conosciuti: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, un'icona ed esempio per molti sportivi e non. Il giocatore è stato intervistato da ITV, e ha parlato di molti argomenti, dalle ambizioni sportive al rapporto con la famiglia, alla 'sfida' con Messi. Il primo argomento affrontato è stato Instagram, con Cristiano Ronaldo è il terzo al ...

Gesto Cristiano Ronaldo - il retroscena : la frase del portoghese ai giornalisti al termine del match : Nella serata di ieri è andata in scena la prima giornata della fase a gironi di Champions League, ha regalato spettacolo la partita tra Atletico Madrid e Juventus, 2-2 il risultato finale con la squadra di Maurizio Sarri che si è fatta rimontare dal doppio vantaggio, nel finale grande occasione per Cristiano Ronaldo con il pallone che è uscito per pochissimo, Gesto del portoghese nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid, come a ...

Cristiano Ronaldo fa il fenomeno e provoca i tifosi dell’Atletico : “Vi siete spaventati?” [VIDEO] : Partiamo da lontano: Cristiano Ronaldo e l’Atletico Madrid non si amano. E ci mancherebbe, aggiungiamo noi. Anni di gol e successi (soprattutto contro i colchoneros) con la maglia del Real. Ma non basta. Passa alla Juve e segna ancora agli spagnoli, vincendo da solo nel ritorno degli ottavi della scorsa stagione. Al terzo gol, gesto provocatorio nei confronti dei tifosi avversari e in riposta a quello di Simeone una settimana ...

Cristiano Ronaldo : “Due ragazze mi regalavano panini al McDonald’s - vorrei rincontrarle”. Pistocchi su Twitter : “Maria De Filippi pensaci tu” : “Vincere e avere successo è la mia ossessione”. Si confessa Cristiano Ronaldo nella sua lunga intervita concessa a Piers Morgan per la trasmissione Good Morning Britain. Durante la chiacchierata il campione bianco nero rivela il suo obiettivo a breve termine: “Diventare il calciatore che ha vinto più Palloni d’oro nella storia del calcio. Mi piacerebbe tantissimo e credo di meritarlo. Mi ripetono che sono il migliore mi sento ...

Cristiano Ronaldo : 'Sono il numero uno della storia del calcio' : Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono due miti del calcio moderno: infatti entrambi hanno conquistato cinque Palloni d’oro a testa. CR7, nella lunga intervista rilasciata alla televisione inglese ITV, ha raccontato della rivalità con l’attaccante argentino e della sua voglia di primeggiare e continuare a macinare record. Il bomber di Madeira è consapevole del fatto che Messi abbia fatto la storia del calcio, ma lui è determinato a conquistare ...

Sbarcano in spiaggia ad Agrigento con la maglietta ultimo modello della Juventus e di Cristiano Ronaldo e sbeffeggiano i bagnanti [VIDEO] : Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principale spiaggia di San Leone, ad Agrigento in Sicilia, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Uno di questi, indossava la maglietta della Juventus di Cristiano Ronaldo, ultimo modello ...

Cristiano Ronaldo ricorda il gol in rovesciata alla Juventus : il commento fa storcere il naso ai tifosi bianconeri : Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni su ‘un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a ITV, adesso le dichiarazioni integrali. Le lacrime per il padre, l’annuncio sul matrimonio con Georgina Rodriguez e la rabbia per le accuse di stupro, sono questi gli argomenti principali affrontati dal fenomeno portoghese. “Sono contento che il mio lavoro venga apprezzato dalla gente, quando sento dire che sono ...

“Lo faccio anche per mia madre”. Cristiano Ronaldo - la decisione inaspettata. La più importante della sua vita : Questa sì che è una bella notizia per la famiglia Ronaldo. Eh sì, perché in casa saranno esposti a breve fiori d’arancio. Il calciatore non ha dubbi: chiederà a Georgina Rodriguez di diventare sua moglie e lei senza dubbio dirà di sì. Sua compagna dal 2016 e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli è elettrizzata all’idea. Durante “Good Morning Britain”, programma della tv d’oltremanica, il fuoriclasse bianconero ha aperto ...

Anche i campioni piangono - Cristiano Ronaldo in lacrime ricordando il padre : Da Messi a Ronaldo: le lacrime nel calcioFrancesco TottiCristiano RonaldoDiego MaradonaGigi BuffonAndrea PirloRonaldoMario BalotelliNeymarFranco BaresiJohn TerryDavid TrezeguetGonzalo HiguainIl BrasileMauricio PochettinoUn uomo come tutti gli altri, in lacrime per gli affanni della vita. Cristiano Ronaldo ha pianto in tv, dando un’immagine bel lontano da quel campione che non si ferma mai che si vede in campo. A commuoverlo sono le immagini ...

