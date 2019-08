Allerta Meteo Lombardia | criticità arancione per forti temporali su Como | Lecco e Varese

Il caldo se ne va - arriva l'Allerta Meteo : l'avviso della protezione civile : Forti temporali in arrivo sull'Italia: la protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Allerta Meteo della Protezione Civile - pioggia e temporali al Nord Italia : ecco le regioni coinvolte [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’ingresso di una struttura depressionaria sul Mediterraneo mantiene verso il Nord Italia un flusso di correnti in quota deboli ma molto umide e generalmente instabili, responsabile in questi giorni di piogge e rovesci sui settori alpini, al quale si aggiungerà, nel corso della serata di oggi, l’arrivo di aria più fresca in quota; tale situazione, sulle regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinerà condizioni ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità per temporali di forte intensità : “Allerta gialla per temporali di forte intensità dapprima sul Piemonte settentrionale in estensione al settore occidentale tra stasera e la mattinata di domani. Dal pomeriggio di giovedì attenuazione dei fenomeni con rovesci sparsi sulla regione“: lo fa sapere Arpa regionale su Twitter. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità per temporali di forte intensità sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Lombardia : criticità per temporali a Como - Lecco e Varese dal pomeriggio : Allerta Meteo codice arancione (moderata criticità) per temporali forti e rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio di oggi su laghi e Prealpi varesine, Alpi e Lario e Prealpi occidentali in Lombardia. Dalla sera fenomeni più diffusi e organizzati su pianura centro-occidentale e settori prealpini occidentali, con possibile carattere di persistenza sulle Prealpi centro-occidentali e sull’alta pianura occidentale e al confine con il ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per rovesci e temporali : Piogge e temporali localmente anche di forte intensità sono previsti domani nelle zone interne delle province centro-meridionali della Toscana in particolare nel pomeriggio: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle ore 13 alle ore 21 di giovedì 22 agosto. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta Meteo” del ...

Allerta Meteo Firenze : domani codice giallo per temporali forti : Allerta Meteo codice giallo domani a Firenze, per possibili temporali forti e per il rischio idrogeologico-idraulico nel “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle): lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, ...

Previsioni Meteo - Italia divisa in 2 : forti temporali in arrivo - Allerta al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Italia, dunque, divisa in due in questa fase estiva: Centro/Sud alle prese con una ennesima ondata di caldo di importanti proporzioni, con valori massimi che si potranno spingere anche per oggi fino a +37°C /+38°C; Nord, sotto il tiro di impulsi instabili meridionali e rischio di forti temporali su alcune aree. Va rilevata, tuttavia, anche sulle regioni centrali, una debole influenza di un flusso un po’ più umido occidentale alle medie ...

Allerta Meteo Estofex per il Nord-Est dell’Italia : attenzione a nubifragi - alluvioni lampo e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a minacciare le nostre regioni settentrionali anche nella giornata odierna. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per le Alpi orientali e il Nord-Est dell’Italia, principalmente per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni. Livello 2 per la Turchia nordorientale principalmente per nubifragi e conseguenti alluvioni lampo e in misura minore, per ...

Allerta Meteo Piemonte - ARPA : in arrivo temporali di forte intensità : “Allerta gialla per temporali anche di forte intensità oggi e nella seconda parte della giornata di domani a causa di un flusso perturbato umido associato all’intrusione di aria fredda da nord-ovest“: lo segnala su Twitter ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. L'articolo Allerta Meteo Piemonte, ARPA: in arrivo temporali di forte intensità sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo : Allerta maltempo al Nord per nubifragi e fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Parte del Nord alle prese con forte instabilità tra oggi e domani. Le aree più a rischio sono quelle alpine, prealpine e anche localmente le pianure piemontesi e lombarde. Su tutti questi settori, rovesci e temporali imperversano già da ieri, in parte ancora nella mattinata odierna, soprattutto tra Valle d’Aosta, alto Piemonte localmente alta Lombardia. Nelle ore pomeridiane di oggi, i fenomeni si intensificheranno sulla Valle ...

Meteo Italia - estate addio : temporali in arrivo. Allerta su alcune regioni : È ancora una volta un’Italia spaccata in due, divisa a metà, quella che emerge dalle previsioni Meteo di oggi. Stando a quanto riferiscono i Meteorologi, infatti, saranno previsti temporali a tratti violenti e forte pioggia al nord, in particolare Piemonte e Lombardia dove è stata emanata una nuova Allerta gialla da parte della protezione civile, e invece al sud regneranno caldo e afa, con aria molto torrida proveniente dal continente ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a forte vento - grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Il maltempo torna a bussare alle porte del Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per Nord Italia, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Polonia per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per Nord Italia, Svizzera sudorientale, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ucraina Nordoccidentale, Bielorussia e Russia occidentale ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per rovesci e temporali “di forte intensità” : “Allerta gialla per rovesci e temporali nel pomeriggio di oggi. Instabilità ancora più marcata nella seconda parte della giornata di domani con fenomeni temporaleschi di forte intensità“: ARPA Piemonte ha diramato l’Allerta Meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 agosto, e domani, martedì 20 agosto 2019. Di seguito, nella mappa, i dettagli dell’avviso dell’Agenzia regionale. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo sulle Alpi : attenzione a nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – La penultima settimana del mese di agosto si apre all’insegna del maltempo sulla catena Alpina. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per le Alpi principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 per la Spagna settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per Polonia e Bielorussia settentrionale principalmente per grandine di grandi ...