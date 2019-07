Caso Emanuela Orlandi | aperti gli ossari del cimitero Teutonico | trovate migliaia di ossa

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Continua, in Vaticano, la ricerca dei resti di, la ragazza scomparsa in circostanze tutt'ora misteriose il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. Come ha reso noto Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, si sono concluse, dopo 6 ore, le incombenze istruttorie che hanno portato all'apertura deglidel. Lo scorso 11 luglio, le tombe di due principesse tedesche (dove ci si aspettava di trovare la giovane) erano state rinvenute vuote. L'apertura degliGisotti, direttore 'ad interim' della Sala stampa vaticana, ha dichiarato ai cronisti che questa mattina, alle ore 9, sono iniziate nell'ambito delle incombenze istruttorie del. le operazioni al Campo Santo, in territorio Vaticano. Come precisato in un decreto dal promotore di Giustizia della Santa Sede, le operazioni ...

