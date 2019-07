Napoli-Pepé | SKY – Passi avanti nella trattativa | il Lilla apre allo sconto e

Calciomercato Napoli : no per Correa - Pépé piace - per James Rodriguez ancora speranze : Dalle parti di Napoli non si fa che parlare di altro: la sessione estiva di Calciomercato è al centro di chiacchiere e discussioni tra tutti i tifosi napoletani, che sognano di vedere una squadra ancor più competitiva e in grado di togliere il titolo finalmente alla Juventus di Maurizio Sarri. Proprio per questa ragione sono diverse le trattative messe in piedi dalla società partenopea: il sogno continua ovviamente ad essere il colombiano del ...

Repubblica – Napoli-Pépé - offerta importante : Ounas contropartita. Cifre e dettagli : Napoli-Pépé, l’offerta della società azzurra In cima alla lista delle preferenze del tecnico azzurro Carlo Ancelotti c’è Nicolas Pepé. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui da Napoli sarebbe arrivata un’offerta molto importante: 60 milioni cash più il cartellino di Adam Ounas (valutato circa 20 milioni). Il Lille ha preso seriamente in considerazione la proposta, ma l’affare è complesso ...

Repubblica : Il Lilla prende in considerazione l’offerta del Napoli per Pépé : Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il Lilla “ha preso seriamente in considerazione” la proposta fatta dal Napoli per portare in azzurro Nicolas Pépé. Il club di De Laurentiis ha offerto 60 milioni cash più il cartellino di Ounas, reduce da un’ottima prestazione in Coppa d’Africa. Un affare di circa 80 milioni che al club francese fa gola. L’affare è ovviamente complesso, scrive il quotidiano. Vanno aggiustati ...

L’Equipe : L’asse Napoli-Lille per Leao e Pépé : Doppia trattativa per il Napoli con il Lille secondo l’Equipe. Il club partenopeo sarebbe in corsa per entrambi gli attaccanti messi sul mercato dalla formazione francese. Ci sarebbe un ritorno di fiamma per Leao, il 20 che ha chiuso la passata stagione il Ligue 1 con 8 gol e 2 assist in 24 presenze. Sia lui che Pépé hanno però una folta schiera di pretendenti ed entrambe le trattative non appaiono semplici. La richiesta per ...

CorSport – Napoli, offerta per Pépé: ADL prova a sbaragliare la concorrenza. Continuano le manovre del club azzurro per dare al tecnico Carlo Ancelotti un altro attaccante di qualità. Per il calciatore ivoriano la società partenopea è pronta ad un sostanzioso investimento per l' operazione che comprende anche l' inserimento di Adam ...

CorSport : Offerta del Napoli per Pépé : 60 milioni più il cartellino di Ounas : La contropartita tecnica di cui parlava ieri Sportitalia, a proposito dell’affare Pépé, era Adam Ounas. Sky lo aveva anticipato un paio di giorni fa lo scrive il Corriere dello Sport. L’Offerta del Napoli al Lilla sarebbe di 60 milioni di euro più il cartellino dell’algerino. Un totale di 75-80 milioni di euro complessivi. Una cifra alta. Sarebbe “un colpo che produrrebbe il frastuono del crack”, scrive il quotidiano sportivo. Con i suoi 22 gol ...

Pedullà: "Napoli su Pepé, pronta l'offerta al Lilla. E quella frase di De Laurentiis…" Napoli su Pepé del Lilla. Continuano le manovre del club azzurro per dare al tecnico Carlo Ancelotti un altro attaccante di qualità. Per il calciatore ivoriano la società partenopea è pronta ad un sostanzioso investimento per l' operazione che comprende anche l' inserimento di Adam Ounas nell' affare. Ne parla ...

Pedullà : Napoli pronto a trattare per Pépé : Novità di mercato arrivano da Sportitalia. Si parla di Nicolas Pépé. Il Napoli è pronto a tuffarsi nella trattativa dell’attaccante ivoriano. De Laurentiis vorrebbe un attaccante di spessore per il suo club. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni “Entra Elmas, sabato le visite mediche. Rog al Cagliari per 15 milioni, operazione stile Barella all’Inter. Nicolas Pépé, il Napoli entra a ...

SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé. trattative in corso per il club azzurro che rinforza il centrocampo con il giovane Elmas e insiste per un top player in attacco. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. "Capitolo Napoli: l'operazione Elmas è praticamente ...

Sky : Pépé preferisce la Premier. Il Napoli non molla né lui né Rodrigo : Secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport Dario Massara, intervenuto nel corso dello speciale dedicato al calciomercato dall’emittente televisiva, Pépé preferirebbe la Premier League al Napoli. Il club di De Laurentiis, tuttavia, continua a lavorare alla trattativa, così come non ha mai mollato la pista Rodrigo. “James, invece, si fa sempre più lontano mentre si avvicina all’Atletico Madrid. Il nome più vicino agli azzurri ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Perchè a noi non in prestito? Pepè? Può essere” : Il presidente del Napoli fa il punto sulle trattative del Napoli in attacco: “Nessuno direbbe no a James Rodriguez in prestito”.“powered by Goal”Dopo l’acquisto di Manolas in difesa, il calciomercato del Napoli ha rallentato sensibilmente nelle ultime settimane. Anche il colpo James Rodriguez, che sembrava ad un passo dall’ufficialità, potrebbe saltare in favore dell’Atletico Madrid. Ma non per questo De ...

Calciomercato Napoli – James Rodriguez preferisce l’Atletico Madrid : l’alternativa di lusso è Nicolas Pèpè : l’Atletico Madrid si inserisce fra James Rodriguez e il Napoli: il colombiano vorrebbe restare in Spagna. l’alternativa di lusso è l’esterno del Lille Nicolas Pepè Il Napoli sogna il grande colpo di mercato. De Laurentiis vorrebbe regalare ad Ancelotti il tanto desiderato top player che gli permetta di accorciare il gap con la Juventus, un giocatore che ‘Carletto’ ha già allenato in passato: James Rodriguez. La trattativa per arrivare al ...

James Rodriguez al Napoli - affare in salita : Pépé l’alternativa : Tra le richieste del Real Madrid e l’inserimento forte dell’Atletico, James Rodriguez si allontana dal Napoli. E allora spunta Nicolas Pépé del Lille.“powered by Goal”James Rodriguez rimane l’obiettivo numero uno del calciomercato estivo del Napoli, ma la trattativa si sta facendo sempre più in salita.Il Real Madrid non intende fare passi indietro aprendo al prestito e l’inserimento dell’Atletico (che James ...

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...