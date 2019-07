LIVE Senegal-Algeria 0-1 | Finale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | l’autogol di Sané

LIVE Senegal-Algeria 0-0 - Finale Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : spettacolo al Cairo per il trono africano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento nella capitale egizia. 20.37 Sono giunte in Finale la squadra con la miglior difesa, cioè il Senegal e quella con il miglior attacco, l’Algeria. 20.35 I Leoni Indomabili ospiteranno l’edizione del 2021 mentre quella del 2023 sarà ospitata dalla Costa d’Avorio. 20.33 Si sta per concludere dunque la competizione continentale ...

20.29 Tanto equilibrio e spettacolo allo Stadio Internazionale del Cairo: chi conquisterà il trofeo continentale? 20.27 Quindi, Mahrez, ha guidato i suoi nella vittoria ai rigori contro la Costa d'Avorio, prima di decidere il match al 94′ contro la Nigeria in semiFinale su punizione. 20.24 L'Algeria ha conquistato il primo posto del girone davanti Koulibaly&Co., quindi, ...

Il programma della Finale di Coppa d'Africa 2019 – La presentazione della Finale di Coppa d'Africa 2019 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale di Coppa d'Africa 2019 tra Senegal e Algeria. Sarà una sfida affascinante quella de Il Cairo, nella quale si affronteranno due formazioni ritenute dai più eterne incompiute. Sul fronte senegalese, c'è ...

20.38 Grazie per aver seguito con noi Senegal-Tunisia e restate con noi per la seconda Semifinale della Coppa d'Africa 2019! 20.37 Il Senegal torna in finale di Coppa d'Africa dopo 17 anni grazie all'1-0 sulla Tunisia! Una Semifinale durata oltre i 120′, decisa da un intervento goffo, l'ennesimo della competizione, di Hassen, che butta il pallone su Bronn che ...

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 106′ Finisce qui il primo tempo supplementare. 105′ 1 minuto di recupero. 104′ Tunisia scossa dall'incredibile papera del proprio portiere: Senegal in controllo. 102′ Uscita a vuoto di Hassen su cross da calcio piazzato e autogol di Bronn: clamoroso, ennesimo, errore di Hassen. 101′ vantaggio SENEGAL!! 1-0!!! ENNESIMO ERRORE DI ...

94′ NON C'È PIU' TEMPO! SI VA AI supplementari! 92′ Le due squadre non provano più ad attaccare! 90′ 3 minuti di recupero! 89′ SAIVET!!!! ILLUSIONE DEL GOL CON IL SINISTRO! 87′ La Tunisia prova ad attaccare in questi minuti finali. 85′ Supplementari sempre più vicini: le due squadre sono già in debito d'ossigeno. 83′ Dentro Chaaleli ...

83′ Dentro Chaaleli per la Tunisia, fuori Ben Mohamed. 81′ Clamoroso quanto sta accadendo al Cairo: nessuna delle due squadre è capace di andare avanti. 80′ Hassen!!!! anche IL PORTIERE TUNISINO NEUTRALIZZA UN RIGORE!!!! SAIVET ipnotizzaTO! 79′ Clamoroso al Cairo: chance d'oro per Koulibaly&Co.! 79′ RIGORE SENEGAL!!! ATTERRATO DIAGNE!!! CHANCE PER I ...

59′ match che non si sblocca al Cairo! 57′ HASSEN!!!! MA ANCORA UN ERRORE DI MANE!! Taglio meraviglioso di Niang per il giocatore del LIVErpool, che, ancora, non riesce a concludere a rete. 56′ CROSS SBILENCO DI GASSAMA! Si addormenta Hassen e il pallone colpisce la traversa. 54′ CHE RISCHIO DI KOULIBALY! Khenissi pressa e il #3 serve di testa il proprio ...

1′ Si parte al Cairo! Batte il Senegal! INIZIO PRIMO TEMPO 17.55 Suonano gli inni! sale la tensione! 17.54 Scendono in campo le due squadre! 17.51 Riuscirà il Senegal a conquistare il primo trofeo della sua Storia? Oppure la Tunisia avrà l'occasione di trovare il bis? 17.48 Le squadre sono quasi pronte per scendere in campo. 17.45 Ancora in gioco 3 dei 4 giocatori primi in ...

17.51 Riuscirà il Senegal a conquistare il primo trofeo della sua Storia? Oppure la Tunisia avrà l'occasione di trovare il bis? 17.48 Le squadre sono quasi pronte per scendere in campo. 17.45 Ancora in gioco 3 dei 4 giocatori primi in classifica cannonieri: il primo a scendere in campo è Mané, quindi Adam Ounas e Odion Ighalo. 17.43 Manca sempre meno all'inizio della sfida: chi ...

Il tabellone e il programma delle semifinali–La schiacciante vittoria della Tunisia sul Madagascar–La vittoria sofferta sul Benin di Koulibaly&Co. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tunisia-Senegal, Semifinale della Coppa d'Africa 2019 di calcio maschile, che si giocherà alle ore 18:00 allo Stadio del 30 giugno al Cairo. Chi sarà la prima finalista del torneo? Le ...

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019/ Diretta gol LIVE score : Senegal avanti : RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019: Diretta gol live score delle due partite dei quarti di finale in programma in Egitto oggi, mercoledì 10 luglio

84′ Ci prova Diagne ma il suo tiro a giro è troppo lento il portiere blocca senza problemi. 83′ espulso Verdon BENIN IN 10! Manè si invola verso la porta e viene steso al limite dell'area, l'arbitro non può che espellere il difensore centrale. 81′ Terzo e ultimo cambio per gli Scoiattoli: termina la partita di Soukou inizia quella di Djigla. 79′ Secondo ...

71′ Manè arriva vicinissimo al raddoppio ma il guardalinee segnala fuorigioco. 70′ Gueye serve Manè al limite dell'area, l'attaccante supera due avversari e chiude il triangolo con il numero 5 che trafigge in diagonale il portiere avversario. 70′ GOOOOOOOOOOOOOOL SENEGAAAAAAAL!!!!!!! A segno Gueye! 68′ Primo cambio per il Benin: esce dal campo ...