Flat Tax | Regioni | salario minimo | tutti i temi di scontro tra Salvini e Di Maio

Simulazione Flat Tax 2020 : confronto Irpef e aliquote - le stime Lega : Simulazione Flat Tax 2020: confronto Irpef e aliquote, le stime Lega La Flat tax 2020 continua a far discutere, anche nel fronte interno del governo, in cui peraltro si registrano tensioni dell’ultima ora che sembrano difficili da risolvere. E la Manovra 2020 potrebbe accendere ulteriormente gli animi: sul piatto ci sono ancora diversi temi da affrontare e tra questi spunta la riduzione della pressione fiscale, l’introduzione del salario ...

"Flat tax? Meno tasse sul lavoroVia bollo auto con risparmi spread" : "Questi sono i giorni in cui si comincia a scrivere la legge di Bilancio. Credo che entro la fine dell'anno si debbano fare delle cose inderogabili. Ora non so se si riusciranno a trovare 30 miliardi per la Flat tax, la cosa importante ora e' abbassare le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale. Segui su affaritaliani.it

Sala : “Flat Tax e autonomia? Assolutamente contrario. La gente non ne sa nulla”. E il viceministro Garavaglia sbuffa : Critica caustica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla proposta della Lega circa l’autonomia delle Regioni e la flat tax. Ospite di “In Onda”, su La7, Sala prima si esprime sulla sua recente condanna a sei mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per fatti risalenti al periodo in cui è stato ad di Expo: “Sento questa condanna come una ...

Di Maio : “Flat Tax da 30 miliardi? Scendiamo con i piedi per terra - non ci sono risorse illimitate” : Luigi Di Maio torna a parlare dell'abbassamento delle tasse. Lo fa con una lettera al Sole 24 Ore in cui affronta, nel quadro della prossima legge di Bilancio, le modalità con cui rivedere il regime fiscale. Il messaggio è chiaro: "Ho serie perplessità sul fatto che si riescano a trovare risorse per 30 miliardi di euro all'anno per fare la flat tax come sostiene la Lega".

Di Maio stoppa la Flat Tax di Salvini "Perplesso - priorità cuneo fiscale" : Il M5s prova a dare la linea anche sull'economia. Il vicepremier Di Maio si dice "Perplesso sulle risorse" per la flat tax. "La priorità intanto è il taglio del cuneo fiscale" Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Flat tax? Lega non tocchi 80 euro e Iva" : Luigi Di Maio ha parlato stamane dal nuovo hub logistico di Poste Italiane a Bologna. Il vicepremier del governo Conte si è soffermato per qualche minuto con i giornalisti, ribadendo che se la Lega vorrà a tutti i costi la flat tax, dovrà reperirne prima le coperture. "Se si vuole fare la flat tax ben venga, ma deve essere la Lega a trovare le coperture", ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Quello che vuole ...

Flat Tax - al piano di Salvini mancano 8 miliardi di coperture : L’obiettivo resta quello di una Flat tax al 15% sui redditi familiari fino a 55mila euro per un taglio delle imposte sui redditi da 12-13 miliardi. A ribadirlo è...

Flat Tax - Di Maio : “Inaccettabile farla con gli 80 euro del bonus Renzi. Lega trovi le coperture” : "Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi. Quelli sono soldi degli italiani, e se si dice ai cittadini che si toglieranno 80 euro per fare la Flat tax, o peggio aumentare l'Iva per fare la Flat tax, questo per me è inaccettabile": così Luigi Di Maio torna sulla proposta fiscale della Lega, sottolineando di "non aver ancora visto le coperture" per realizzarla.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Flat tax? Ben venga - ma inaccettabile farla con gli 80 euro. M5s pensa ad abbassare cuneo fiscale” : Nessun veto dei Cinquestelle alla flat tax, ma vanno trovate le coperture. E tra queste non può esserci il taglio degli 80 euro introdotti dal governo Renzi. “Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi, quelli sono soldi degli italiani e se si dice ai cittadini ‘ti tolgo 80 euro’ per fare la flat tax o peggio ‘ti aumento l’Iva‘ per fare la flat tax, per me questo è inaccettabile“, ...

Flat Tax - Di Maio : «Inaccettabile farla con gli 80 euro di Renzi» : Dalla Flat tax al salario minimo: Luigi Di Maio a ruota libera all'inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna. «L'unica cosa che non voglio è che si tolga da...

Coperture misteriose? Inutile discutere di Flat tax : Il confronto sulla Flat Tax e in generale sulla riduzione della pressione fiscale è scivolato su un terreno sconosciuto. I giornalisti fanno il loro mestiere e ne riferiscono puntualmente,...

Flat Tax - altolà di Di Maio : «Inaccettabile farla con gli 80 euro di Renzi» Gli effetti : Il ministro del Lavoro apre alla tassa piatta: «Ben venga, ma Lega trovi coperture. Non si faccia aumentando l’iva o togliendo il bonus di 80 euro»

Flat Tax - Di?Maio : inaccettabile farla con gli 80 euro - Lega trovi coperture : «Per me la manovra si può fare pure domani. Io voglio abbassare le tasse iniziando ad abbassare il cuneo fiscale. Se si vuole fare la Flat tax ben venga,...

Manovra : Di Maio - ‘per me anche domani ma Lega trovi coperture Flat tax’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Per me la Manovra si può fare domani, l’unica cosa che non ho capito e mi rammarica: io voglio abbassare le tasse per gli italiani e lo voglio fare partendo dal taglio del cuneo fiscale, ma se si vuole la flat tax ben venga, l’unica cosa che non ho mai visto sono le coperture…”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Bologna, dove è ...