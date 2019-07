Simone Annicchiarico | Non lavoro in tv da tre anni | mai sceso a compromessi

blogo

(Di venerdì 5 luglio 2019) "Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono". Largo al factotum, almeno fino a quattro o cinquefa, quando sembrava che il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli fosse destinato a raccogliere il testimone del padre e imporsi come nuovo volto della televisione italiana. Il presentatore, che tra il 2009 e il 2015 ha condotto con successo Italia's Got Talent su Canale 5, trasmissione che gli ha consentito di ottenere ampia popolarità e la conduzione di altri programmi Mediaset e La7, non si fa più vedere sul piccolo schermo ormai da alcune stagioni."Non ho lavorato negli ultimi tre, se non qualche apparizione sporadica" ha dichiarato ai microfoni del settimanale Spy, che lo hanno raggiunto per conoscere il motivo dell'eclisse: La colpa è principalmente mia, o forse è un concorso di colpe. Ma non perché io non sia stato serio nel, anzi. Semmai sono orfano ...

