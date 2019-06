Pensionato morto a Manduria, arrestati 8 minori: c’è un’altra vittima della baby gang (Di mercoledì 26 giugno 2019) Le indagini della magistratura sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il Pensionato pugliese di 65 anni, hanno portato all'arresto di 9 persone tra cui 8 minori. Tutti sono accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. vittima dei loro raid anche un 53enne affetto da insufficienza mentale grave. (Di mercoledì 26 giugno 2019) Le indaginimagistratura sulla morte di Antonio Cosimo Stano, ilpugliese di 65 anni, hanno portato all'arresto di 9 persone tra cui 8. Tutti sono accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati.dei loro raid anche un 53enne affetto da insufficienza mentale grave.

Nuova ondata di arresti per la morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato pugliese di 65 anni deceduto il 23 aprile in ospedale dopo essere stato preso di mira da una baby gang che lo insultava e picchiava continuamente, sottoponendolo a sevizie solo per divertimento sia in strada che nella sua abitazione di Manduria, in provincia di Taranto. Nelle scorse ore, infatti, gli uomini della polizia di Taranto e del Servizio Centrale Operativo di Roma hanno tratto in arresto nove persone tra cui 8 minorenni, tutti accusati di aver fatto parte della baby gang che seviziava Cosimo Stano. Per i nove indagati emesse nove ordinanze di custodi cautelare, 8 firmate dal giudice per il Tribunale dei minori di Taranto e una dal giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario della città pugliese.