Atalanta e Inter vanno in Champions League

Serie A - Atalanta e Inter in Champions : Milan beffato in Europa league : L'Atalanta e l'Inter sono le altre due squadre italiane qualificate per la fase a gironi della Champions league 2019/2020. I ragazzi di Gasperini e quelli di Spalletti raggiungono Juventus e Napoli grazie alle vittorie rispettivamente contro il Sassuolo per 3-1 e l'Empoli per 2-1. Non basta al Milan

Inter e Atalanta in Champions - Milan in Europa League - Genoa salvo - Empoli in B : gli ultimi verdetti della Serie A : Inter e Atalanta in Champions League, Milan in Europa League, Fiorentina e Genoa salve, Empoli retrocesso. L’ultima giornata di Serie A ha emesso i suoi verdetti, regalando quelle emozioni che, almeno per quanto riguarda la lotta al titolo e al secondo posto, sono mancate durante durante tutta la stagione. Basti pensare che alla fine del primo tempo l’Inter era fuori dalla Coppa più prestigiosa, con il Milan (vittorioso in quel di ...

Corsa Champions - tutto come previsto : Atalanta e Inter dentro - ma che fatica! : Si sono appena concluse le gare della 38^ ed ultima giornata, sanciti i verdetti per quanto riguarda Champions e salvezza, con il filo diretto Milano-Firenze vissuto intensamente per tutta la durata dei match. Dopo 90 minuti incredibili ed emozionanti, però, tutto come previsto. A Inter e Atalanta servivano i tre punti per la qualificazione, e così è stato. Ma che fatica per entrambe. I bergamaschi vanno sotto ma chiudono sul pari ...

Atalanta in Champions con l'Inter : 22.36 Atalanta e Inter in Champions, il Milan in Europa League con la Roma (che parte dai preliminari). L'Empoli retrocede, si salva il Genoa (e la Fiorentina). FROSINONE-CHIEVO (sabato) 0-0 BOLOGNA-NAPOLI (sabato) 3-2 TORINO-LAZIO 3-1 SAMPDORIA-JUVE 2-0 Atalanta-SASSUOLO 3-1 CAGLIARI-UDINESE 1-2 FIORENTINA-GENOA 0-0 INTER-EMPOLI 2-1 ROMA-PARMA 2-1 ...

Inter e Atalanta in Champions. Empoli retrocessa in B : Non si può dire che l’ultima di campionato non abbia regalato emozioni. La lotta per la Champions e quella per la retrocessione hanno tenuto tutti noi incollati alla televisione fino alla fine. La prima posizione – insieme allo scudetto – è stata assegnata settimane fa alla Juventus. Il Napoli ha consolidato il secondo posto con tre giornate di anticipo. Per il resto, il livello delle squadre che lottano è molto omogeneo: le ...

Scintille Atalanta-Sassuolo - mega rissa all’intervallo : c’è un espulso : Incandescente finale di primo tempo tra Atalanta e Sassuolo, che hanno chiuso sul pari all’intervallo dopo le reti di Berardi e Zapata. Scontro in area De Roon e Magnanelli prima del duplice fischio e che pare abbia scatenato un putiferio. Al rientro negli spogliatoi, megarissa in campo con un Berardi arrabbiatissimo e che viene espulso. Il direttore di gara fatica a tenere tranquilla la situazione, ammonisce De Roon e Magnanelli e ...

Atalanta - Ilicic protagonista nell’ultimo episodio di Star Interview : Ilicic Star Interview Atalanta. Star Interview, la serie cult di video interviste ideata da StarCasinò (www.Starcasinò.it) e Atalanta Bergamasca Calcio, è arrivata al suo ultimo appuntamento. Questa volta, sotto i riflettori c’è l’attaccante Josip Ilicic., protagonista di una stagione più che positiva. Il sogno Champions per la formazione bergamasca, impegnata domenica contro il Sassuolo, è […] L'articolo Atalanta, Ilicic protagonista ...

Ultima di campionato come una finale per Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Atalanta a un passo dalla Champions. Le quote di Sisal Matchpoint : A 90 minuti dalla fine del campionato, fiato sospeso per Inter, Atalanta, Milan e Roma per due posti Champions, e per Fiorentina, Genoa ed Empoli, per l’unico posto salvezza rimasto. Sarà una domenica ricca di emozioni, con incroci che potrebbero rivelarsi determinanti. Il primo è quello di San Siro tra Inter ed Empoli, 90 minuti di fuoco con entrambe costrette a vincere per raggiungere i propri obiettivi. I nerazzurri si sono ridotti ...

Donadoni : “L’Inter può centrare la Champions. Tra Atalanta e Milan…” : L’ex ct azzurro, Roberto Donadoni ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla lotta Champions e su quella salvezza che infiammano l’ultima giornata di campionato. In particolare, Donadoni ha parlato dell’Inter di Spalletti: “Credo che l’Inter avrebbe firmato se le avessero detto che si sarebbe giocata la Champions nell’ultima giornata in casa contro l’Empoli. Anche se hanno perso in maniera ...

Corsa Champions League - Arrigo Sacchi : “l’Atalanta merita la qualificazione - il problema dell’Inter parte dal club” : Corsa Champions League – Ultimi 90 minuti prima della fine del campionato di Serie A e Corsa Champions League ancora tutta da decidere, tutto è nelle mani di Atalanta ed Inter che con tre punti all’ultima giornata sarebbero certe della qualificazione. «Questa incertezza ha una spiegazione – esordisce Arrigo Sacchi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport -. Le squadre, quasi tutte le squadre, anche quelle ...