Inter | Icardi con il gruppo | le immagini dell' allenamento

Inter - Caressa parla di Icardi : 'Sono rimasto molto male dopo il derby' : In casa Inter il caso Mauro Icardi sembra volgere a conclusione dopo quaranta giorni. Dal momento in cui la società nerazzurra ha tolto la fascia di capitano al centravanti argentino, affidandola a Samir Handanovic, il bomber di fatto si è tirato fuori, cominciando ad allenarsi a parte e facendo fisioterapia al ginocchio destro. Tante le partite saltate dall'attaccante, su tutte quelle di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e il derby ...

Inter - Garcia rivela : 'No allo scambio Icardi-Dybala - blitz di Ausilio a Barcellona' : L'Inter sta già lavorando alla prossima campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra avrà maggiore libertà sul mercato essendo libera dai vincoli del fair play finanziario. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato che si punterà solo su profili vincenti e che possano far fare il salto di qualità alla squadra. I reparti che subiranno maggiori modifiche sono il centrocampo e ...

Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter : stipendio e clausola di rescissione : Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter: stipendio e clausola di rescissione stipendio di Mauro Icardi Il “caso Icardi” continua a preoccupare i tifosi nerazzurri. Dopo aver perso per volontà della società nerazzurra la fascia di capitano, il centravanti starebbe pensando concretamente di lasciare l’Inter a fine stagione. Mauro Icardi: direzione Juve? Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic. I tifosi hanno intonato cori in suo ...

Inter - il dottor Piero Volpi : 'Condizioni Icardi da valutare - Nainggolan sta recuperando' : Dopo aver dialogato con oltre 400 professionisti radunati presso la Sala Executive dello stadio Meazza riguardo diversi aspetti e tematiche relative alla Medicina dello Sport, il Prof. Volpi ha ...

Caso Icardi - il medico dell’Inter : “valutiamo la prossima settimana” : “Icardi sta inserendosi nel gruppo. Valuteremo all’inizio della prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per rimetterlo a disposizione completamente. Seguiremo un percorso normale”. Sono le importanti dichiarazioni del professore Piero Volpi, responsabile del settore medico dell’Inter sul Caso Icardi e sul rientro in squadra dell’argentino. ...

Inter-Lazio - Icardi sarà in campo? Il Prof. Volpi : “Ci sono possibilità” : Icardi INTER LAZIO – La vicenda relativa al caso di Mauro Icardi si sta protraendo da settimane e, nonostante l’attaccante argentino abbia ripreso ad allenarsi con i compagni dell’Inter, sul suo ritorno in campo già per il match contro la Lazio permangono molti dubbi. Questi restano non solo per i rapporti con il resto della […] L'articolo Inter-Lazio, Icardi sarà in campo? Il Prof. Volpi: “Ci sono ...

Icardi - parla il medico dell'Inter : 'Non è ancora al 100%' : TORINO - Mauro Icardi è tornato a lavorare col gruppo ma questo non significa che sarà da subito a disposizione di Luciano Spalletti . Piero Volpi , a margine dell' Inter Medical Meeting, ha fatto il ...

Infortunio Icardi – Parla il responsabile del settore medico dell’Inter : “ecco quando decideremo i tempi per tornare a disposizione” : Ecco quando la società nerazzurra valuterà quanto tempo sarà necessario per rimettere Icardi completamente a disposizione dell’Inter “Icardi ha fatto una prima parte di fisioterapia, poi una fase di ri-atletizzazione individuale. Sta inserendosi nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni. Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per ...

Icardi rientra all’Inter e Wanda Nara “esce” da Instagram : Dopo il rientro in gruppo dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, Wanda Nara continua a far parlar di sè, anche se in modo indiretto. La donna ha deciso di non seguire più nessuno, neanche il marito, sulla sua pagina ufficiale di Instagram. La moglie agente dell’argentino è stata spesso attaccata e criticata, anche per il suo modo di gestire i social. Qualche giorno fa, ad esempio, gli utenti avevano travolto le pagine ...

Inter - per Icardi sempre possibile la cessione : su di lui Real Madrid e Juventus : In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Icardi-Inter - per i bookmakers è un amore destinato a continuare : È tornato ad allenarsi in gruppo e presto potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti. Tra l’Inter e Mauro Icardi sembra essere tornato il sereno. Il giocatore è tornato a postare foto con la maglia nerazzurra. L’interrogativo, resta però d’obbligo: dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese, ci sono i presupposti per continuare? Secondo gli analisti di Sisal Matchpoint la risposta è sì, dato che ...

Icardi fuori dall’Argentina - il Ct Scaloni : “Situazione all’Inter non è l’ideale per noi” : Solo ieri Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la lunga telenevola andata avanti con l’Inter, ieri l’attaccante ha iniziato il lavoro coi compagni, ma ci vuole chiaramente un po’ di tempo per tornare alla condizione migliore. Proprio per questo il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di non convocarlo per le amichevoli contro Venezuela (questa sera a Madrid) e Marocco (il 26 a Tangeri). Ecco ...

Inter - Icardi via a fine stagione : clamoroso scambio con la Juventus? : Inter Icardi – Le voci di un probabile addio a fine stagione di Mauro Icardi prendono sempre più piede in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i neroazzurri, con l’ausilio di Marotta, vorrebbero proporre uno scambio alla Juventus. Nonostante i messaggi distensivi lanciati da Beppe Marotta, il futuro di Mauro Icardi è ancora un grosso rebus in […] L'articolo Inter, Icardi via a fine stagione: clamoroso scambio con la ...

Inter - il grande gelo : altro che pace - è il solito Icardi : MILANO - Era previsto un messaggio distensivo via social, ma ieri non era proprio aria. Mauro Icardi ha sì postato una foto sul proprio profilo instagram, ma era l'immagine del leone che ha tatuato ...