Cristiano Ronaldo attende il verdetto della Uefa

Juventus - annullata la tournée negli USA : “i bianconeri temono l’arresto di Cristiano Ronaldo” : Torna a far discutere il caso ‘Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga’, l’indiscrezione: la Juventus potrebbe decidere di non disputare la tournée negli Stati Uniti per evitare l’arresto di CR7 Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro di Kathryn Mayorga hanno riempito i giornali nei mesi scorsi. Un caso finito nel dimenticatoio? Non proprio! Il New York Times tira fuori un’indiscrezione clamorosa, che se si ...

Squalifica Cristiano Ronaldo - è il giorno della verità dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo attende di conoscere la sanzione che l’Uefa potrebbe comminargli a seguito dell’esultanza durante Juventus-Atletico Madrid Per Cristiano Ronaldo è giunta l’ora di conoscere l’eventuale sanzione a seguito del brutto gesto rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid durante la vittoria della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. In questi giorni si è fatto un gran parlare della ...

Il NYT : “la Juventus non farà la tournée negli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” : Il titolo è chiaro: “Ronaldo and Juventus Will Avoid U.S. Amid Rape Investigation”. È il titolo scelto per un articolo del New York Times che dà notizia del cambio di programma della Juventus per la prossima estate. Il club non sarà negli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Non ci sarà per evitare il rischio che il fuoriclasse portoghese possa essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta per stupro dopo la denuncia ...

Sentenza in arrivo : Juve - dita incrociate per Cristiano Ronaldo - : E' un campione assoluto e lo ha dimostrato in tutte le parti del mondo, che dire di più? In campo ci dà ogni giorno il suo carisma, standogli a contatto quotidianamente riesci a imparare tante cose. ...

Juve - Emre Can su Cristiano Ronaldo : “vi svelo cosa mi ha impressionato di lui” : “E’ una persona incredibilmente piacevole, senza atteggiamenti da star, e questo mi ha impressionato ancora di piu'”. In un’intervista alla “Sport Bild”, Emre Can parla del compagno di squadra Cristiano Ronaldo. “E non si comporta cosi’ solo con noi giocatori ma anche col personale degli alberghi, dell’aereo, molte persone sarebbero sorprese di vedere quanto sia normale ...

Cristiano Ronaldo - squalifica o multa : cosa rischia il 7 della Juve : Il 21 marzo Cristiano Ronaldo e la Juventus conosceranno il verdetto della commissione disciplinare dell'Uefa dopo il caso del "gestaccio" del portoghese al termine di Juve-Atletico. Si va dalla ...

Juventus - Marcelo era a cena con Cristiano Ronaldo a Madrid : il brasiliano vuole Torino : La sosta di campionato servirà alla Juventus per ricaricare le pile in vista di un finale di stagione davvero interessante: Allegri ha dato una settimana di riposo, i bianconeri rientreranno per gli allenamenti alla Continassa il 26 marzo, per preparare il match in casa contro l'Empoli previsto per sabato 30 marzo alle ore 18:00. Molti giocatori juventini in questo weekend saranno impegnati con le nazionali: anche Cristiano Ronaldo è stato ...

Champions League - Platini crede nella Juventus : “con Cristiano Ronaldo può farcela” : Michel Platini ed il suo punto di vista sulla Champions League: il calcio è cambiato grazie alla tv, i fenomeni non vengono più picchiati “Quattro mesi fa l’ho visto a Torino contro il Manchester United: Ronaldo ha una mentalità e un fisico eccezionali“. Sono le parole di elogio per l’attaccante della Juventus dell’ex n.10 bianconero, Michel Platini, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. ...

VIDEO Cristiano Ronaldo torna in Nazionale - CR7 in azione in allenamento con i lusitani verso Euro 2020 : Il Portogallo inizierà il proprio cammino verso gli Europei del 2020 di calcio un giorno prima rispetto all’Italia, ovvero venerdì 22 marzo, quando alle ore 20.45 sfiderà l’Ucraina nella gara d’esordio del Gruppo B. torna ad allenarsi con la Nazionale lusitana Cristiano Ronaldo, pronto a trascinare nuovamente i compagni alla vittoria, in vista anche della Final Four di Nations League a giugno. Di seguito le immagini ...

Calcio - Champions League 2019 : Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere squalificato. Probabile multa per il portoghese : Cristiano Ronaldo, finito al centro dell’attenzione da parte dell’Uefa per il gestaccio al termine di Juventus-Atletico Madrid (ritorno degli ottavi di finale di Champions League), non dovrebbe essere squalificato. La decisione da parte dell’organo internazionale giudicante arriverà il 21 marzo ma, guardando il regolamento, il campione portoghese dovrebbe ricevere solo una multa. Aprendo infatti l’inchiesta l’Uefa ...

Cristiano Ronaldo torna in patria - è di nuovo nazionale dopo 9 mesi : dopo un’assenza di 9 mesi, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la nazionale portoghese per la prima volta dal Mondiali. Il Portogallo campione d’Europa ha iniziato la preparazione in vista delle prime qualificazioni agli Europei 2020 che lo vedranno impegnato venerdì contro l’Ucraina e lunedì contro la Serbia, a Lisbona. Ronaldo non vestiva la maglia della nazionale dal giorno dell’eliminazione dai Mondiali ...

Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi col Portogallo : Dopo un'assenza di circa nove mesi Cristiano Ronaldo torna in nazionale. Il Campione della Juventus si trova in Portogallo per preparare con i compagni di squadra i prossimi match dei lusitani per le qualificazioni agli europei del 2020. Dopo il deludente mondiale CR7 averva preso una pausa dalla nazionale per concentrarsi sulla sua nuova avventura alla Juventus.

Luca Bruno : «Mi ha sorpreso non veder pubblicata in Italia la mia foto del gesto di Cristiano Ronaldo» : L’unica immagine che contiene la notizia C’è una fotografia, almeno noi ne abbiamo trovata soltanto una, che porta con sé la notizia del gesto provocatorio di Cristiano Ronaldo davanti ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine di Juventus-Atletico finita 3-0 in Champions. È la Champions che certifica la provocazione di Ronaldo nei confronti dei tifosi avversari. È con ogni probabilmente l’unica immagine che non si sofferma ...

Portogallo - Cancello esalta Cristiano Ronaldo : “fa la storia di ogni club in cui gioca - rende tutto più facile” : Il portoghese ha parlato del suo compagno di squadra in conferenza stampa, usando parole al miele nei suoi confronti Ha la fortuna di giocarci insieme sia nel club che in Nazionale, per questo motivo Joao Cancelo conosce benissimo le qualità di Cristiano Ronaldo. Marco BERTORELLO / AFP Il terzino portoghese ha parlato del proprio compagno di squadra direttamente dal ritiro del Portogallo, incensando le sue qualità non solo come giocatore, ...